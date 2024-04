El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia tira todo el fondo de Gino y confiesa su “crimen”

Flavia Laos, de manera accidental, tiró todo el fondo de pescado que había guardado Gino Assereto en la refrigeradora. La influencer quería agarrar otro ingrediente y terminó tirando gran cantidad del líquido en el piso. Aunque, intentó ocultar su “delito”, fue rápidamente expuesta en la nueva noche de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”.

“Tiré fondo. Ese no es el mío. No pasó nada. Se me cayó el fonde encima”, le confesó Flavia a su hermana Kiara que había llegado para ayudarla.

Instantes después, Gino se acercó a la refrigeradora para sacar su fondo y se dio cuenta que faltaba gran cantidad del líquido. “Uy, ¿qué pasó? Tiraron todo mi fondo”, se quejó. “Tú eres nuevo acá. Cuando yo estaba acá, teníamos que poner un guachimán en el abatidor, en la refrigeradora”, le respondió su hermano Jota.

Atrapada, Flavia solo atinó a confesar su “crimen”. “Fui yo, pero de casualidad. Fue de casualidad, no lo vi”, aseguró.

Este viernes 26 de abril, Flavia Laos, Gino Assereto y Dorita Orbegozo se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia. Para conseguirlo, cuentan con el apoyo de sus familiares. ¿Quién evitará ser sentenciado?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.