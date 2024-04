El Gran Chef Famosos: Mathías Brivio acusa a Gino Assereto de cometer sabotaje contra él

Mathías Brivio se olvidó su carrito con las compras en el almacén y comienza a tener grandes sospechas de que alguien está intentando cometer un sabotaje contra su persona. Para él, uno de los candidatos en Gino Assereto, pues en otras oportunidad ha hecho lo mencionado con otros competidores. “¡Sabotaje!”, gritó.

“Creo que me están jugando sucio acá, no sé Flavia. Estoy percibiendo un olor a sabotaje acá. No voy a decir de quién, ni lo estoy mirando”, mencionó mientras miraba fijamente a Gino Assereto. No obstante, en el confesionario se percató que era culpa de él mismo. “Ah, no. Yo lo dejé en el almacén, perdón”, acotó.

Este sábado 27 de abril, Flavia Laos, Gino Assereto, Lita Pezo, Mathías Brivio y Juan Carlos Rey de Castro se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación. ¿Quién evitará pasar a la temible fase?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”? ¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.