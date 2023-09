¿Lo hizo bien?: Peláez imita a Javier Masías para ‘asustar’ a Sirena Ortiz en El Gran Chef Famosos

Quiso imitarlo, pero no lo hizo tan bien. José Peláez tuvo divertido momento junto a Sirena Ortiz, mientras la actriz realizaba la preparación de sus “Ajíes arrebozados rellenos de calamares” en El Gran Chef Famosos.

Cuando estaba junto a Ortiz, el conductor le recordó la gala anterior, donde Sirena lloró luego de que Javier Masías señalara que no llegaría con la preparación. “Javier te dijo que no ibas a llegar. Tienes que anticiparte a que Javier te va a decir ‘Eso es una porquería’, ‘eso está mal’, ‘no sirve para nada’. ‘ no vas a llegar’”, le dijo imitando la voz del temido jurado.

Sirena, luego de escucharlo, señaló que no se parecía al crítico gastronómico. “No te sale amigo. Javier es Javier y da miedo”, afirmó.

Este jueves 28 de setiembre se vive una dura Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos” que el público nunca olvidará. Armando Machuca, Sirena Ortiz y Rocky Belmonte se enfrentan en la cocina por mantenerse en la competencia de Latina, pero solo uno lo logrará.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.