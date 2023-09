Laura Spoya lanza impactante revelación: “Me dolió más perder El Gran Chef Famosos que el Miss Universo”

Laura Spoya fue una de las participantes de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. Ella compartió junto a figuras como Mr. Peet, Mónica Torres y, la ganadora de dicha temporada, Natalia Salas. Durante su paso por el concurso de cocina, la influencer era considerada como una de las más fuertes candidatas para ganar el concurso de cocina. Ella recibía buenos comentarios de Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

Esta semana, la influencer brindó una entrevista a un diario local donde contó hechos inéditos de su paso por el programa de cocina. Ella reveló que El Gran Chef Famosos, el mejor programa donde estuvo participando, debido a que una de sus cosas favoritas por hacer es comer. “(El Gran Chef Famosos) fue mi programa favorito, porque me gusta comer, además mi esposo es chef”, indicó.

Laura, al igual que Belén Estévez, luego de participar en el concurso tuvo la motivación para estudiar algún curso de gastronomía. “Me gustó tanto que me metí a estudiar comida peruana y mediterránea internacional. Me obsesiono con las cosas que me gustan”, señaló al diario.

Por otro lado, la ex miss Perú dio detalles de qué sucedió con ella en la etapa final de El Gran Chef Famosos, pues comenzó a tener mayores equivocaciones a medida que se iba acercando la semana final. Estos errores la terminaron sacando de la competencia, quedando en cuarto lugar de la segunda temporada.

“Me dolió más perder “El Gran Chef”, que el Miss Universo”, afirmó. La influencer atribuyó su salida a un autosaboteo, pues no se creía capaz de mejorar sus platos. “No gané porque me autosaboteé. La semana final me llené de miedo y nervios. Entraba a cocinar temblando y sentía que mi mente estaba nublada”, indicó.

Actualmente, Laura se está preparando para debutar en la pantalla grande con la película “Prohibido salir”, lo cual marcará un nuevo hito en su carrera.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la quinta persona en dejar el reality de cocina. A ellos se sumó el tiktoker Josi Martínez como sexto eliminado de la competencia de Latina.

Actualmente, 4 eliminados regresaron a competencia de El Gran Chef Famosos: Josi Martínez, El ‘Loco’ Wagner, Fátima Aguilar y Rocky Belmonte.