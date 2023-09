“La experiencia ha sido única”: Sirena Ortiz se despidió entre lágrimas de El Gran Chef Famosos 

Este jueves 28 de setiembre, Sirena Ortiz se convirtió en la nueva eliminada de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Pese a hacer buenos platos, el jurado decidió que la actriz abandone la competencia de Latina.

Tras conocer la noticia, Sirena Ortiz solo tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad. “Imposible no llorar. Estoy feliz de haber llegado hasta acá. De haberlos conocido a todos. De haber aprendido mucho, he aprendido mucho aquí. Siento que voy a hacer mi restaurante. Haber llegado a este punto ya es gratificante para mí. Agradecerte a ti Giacomo, Nelly, Javier, Peláez. Me he divertido mucho con todos. Me voy feliz, triste también, pero los quiero mucho. Gracias, gracias a toda la producción por haberme permitido estar en este gran programa”, dijo entre lágrimas.

Además, la actriz peruana aseguró que “El Gran Chef Famosos” fue una buena oportunidad para que el público la conozca más. “Esta experiencia ha sido única. El hecho de poder estar en un programa donde me conozcan más a mí como Sirena que como actriz y las interpretaciones que he hecho antes. Mucha suerte para todos mis compañeros, sé que les va a ir increíble, pero que gane el mejor”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.