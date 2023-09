La dejó colgada: Masías no quiso ayudar a Mariella Zanetti tras comentario en El Gran Chef Famosos 

Javier Masías y Giacomo Bocchio llegaron hasta la cocina de Mariella Zanetti para supervisar la preparación del segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos”. Al ver el desastre que había en el lugar, atinaron a hacerle algunas recomendaciones.

“Mariella, tus langostinos están allá tapados. Se van a reducir (…) Eso se ve buenazo, pero faltan 20 minutos para servir, hasta entonces, van a estar sobrecocidos”, le dijeron los jurados a la empresaria. Además, mientras conversaban, el aceite de sus sartenes se quemó. “Ay, por estar conversando…”, dijo Mariella.

Ante ello, Javier Masías le respondió: “Que no estés lista para recibir nuestra ayuda, no nos inhibe a nosotros de dártela, tú deberías decir gracias en lugar de quemar tu sartén. Ese error no es nuestro, es tuyo. Todo el mundo está viendo y tú nos echas la culpa. Pides perdón, pero ya no dan ganas de ayudar”.

Este jueves 21 de setiembre se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. Milene Vázquez, Armando Machuca, Mariella Zanetti, Santi Lesmes y Leslie Stewart se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia. Solo dos lo lograrán.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.