Josi Martínez tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “Gracias a mi público llegué a ser el quinto finalista”

En la última emisión de “El Gran Chef Famosos”, Josi Martínez no convenció al jurado y se convirtió en el siguiente eliminado del reality de cocina. Tras regresar de la ronda del Repechaje’, el tiktoker peruano se había consolidado como uno de los participantes favoritos del público, pues en cada capítulo era inevitable no ser testigos de sus divertidos comentarios y espontáneos bailes. Sin embargo, hoy se despide del programa culinario y esto fue lo que dijo con su salida.

—¿Cómo te sentiste al participar en “El Gran Chef Famosos”?

Me sentí demasiado feliz porque fue una experiencia llena de diferentes anécdotas que me llenan de alegría… He pasado por muchas emociones dentro del programa, pero siempre me quedo con la emoción de haber pasado de fan a participante. Le agradezco mucho a mi público por su apoyo y gracias a ellos llegué a ser el quinto finalista de El Gran Chef.

—¿Qué lección de vida te deja el reality de cocina?

Este reality culinario me deja como lección de que todos podemos aprender. Yo cuando llegué a El Gran Chef no sabía ni freír un huevo y durante la competencia fui mejorando mi cocina… me queda como lema que todos podemos mejorar en lo que queremos si le ponemos esfuerzo y alegría.

—¿Quién crees que pueda llevarse el título de El Gran Chef esta temporada?

Yo creo que se lo podría llevar Armando Machuca. Es una persona llena de carisma que tiene mucho show que siempre está alegre e increible… espero y se logre llevar la olla.

—¿Qué palabras le enviarías a tus compañeros que siguen en competencia?

Les diría que saquen el último esfuerzo que tienen en su cuerpo y que con mucha dedicación van a poder llegar a la final.

Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas “El Gran Chef Famosos” de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados desde las 8:30 p.m. por Latina.Y no te pierdas la final de la tercera temporada este sábado 7 de octubre.