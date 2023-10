Josi Martínez fue eliminado de El Gran Chef Famosos 

Tras una dura noche en la cocina, el jurado de “El Gran Chef Famosos” anunció que Josi Martínez se convirtió en el nuevo eliminado de esta última fase del programa de Latina. Al ser sacado de la competencia, el ‘tiktoker’ se quedó con el quinto lugar de la tercera temporada.

“Gracias a ustedes. Yo me voy feliz. Yo al principio pensé que no iba a pasar, me iba a quedar en la primera semana. El quinto puesto para mí… Me siento orgulloso de haber llegado hasta acá. Agradecido con el apoyo de cada uno de mis seguidores que hicieron que lograran que llegara aquí a El Gran Chef. Sobre todo a la producción, al jurado, a mis compañeros. Hicieron que cada día sea increíble para mí, muy feliz. Siempre me divertía aquí. Entonces, nada, para mí es un honor haber estado en El Gran Chef. Les agradezco muchísimo. A seguir cocinando, pero en mi casita”, dijo en su despedida.

Este miércoles 4 de octubre, Milene Vázquez, Josi Martínez, Mariella Zanetti, Armando Machuca y Leslie Stewart se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para evitar la eliminación permanente del programa de Latina.

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte.