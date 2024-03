José Peláez de 17 años entrevistado por César Hildebrandt: Así le confesó al periodista su pasión por la actuación

Corría el año 2005 y José Manuel Peláez, de entonces 17 años, se preparaba para estrenar su primera película nacional: “Mañana te cuento”. El actual conductor de “El Gran Chef Famosos” sorprendió a todos con su talento innato en la pantalla grande. Esto después de ser descubierto en un taller de actuación y convocado para la producción nacional donde compartió créditos con Milene Vazquez y Bruno Ascenzo.

Previo al estreno de “Mañana te cuento”, Peláez llegó al programa “Hoy” del periodista César Hildebrandt en Latina Televisión. Ahí, el joven que acababa de graduarse del colegio confesó que gracias a una persona que lo vio actuar en su colegio, recibió la convocatoria para el casting de la película que dirigió Eduardo Mendoza de Echave.

“Llevé un taller de actuación en mi colegio La Inmaculada con Paco Solís, justo el que es director de obras profesionales. Ahí había una persona que me vio y conocía a Giovanni Ciccia que era el que estaba haciendo el casting y le habló sobre mí cuando él preguntó quiénes podían hacer las películas. Me acuerdo que me llamó y yo estaba en el gimnasio y mi mamá me manda un mensaje: Giovanni Ciccia quiere hacer una película contigo y empecé a llamar”, recordó.

En “Mañana te cuento”, José Peláez tuvo el papel de ‘El Gordo’ uno de los cuatro amigos que protagonizaba la historia y que le daba la “gota cómica” a la película. “A la hora que hablo con Giovanni me dice que debo hacer de ‘El Gordo’ y yo estaba haciendo el último abdominal”, aseguró entre risas.

Aunque la mayor pasión de Peláez era la actuación, este confesó que viajaría al extranjero para estudiar una carrera universitaria y tenerla de respaldo para momentos difíciles. “En setiembre (de 2005) me estoy yendo a España y voy a estudiar Administración. Primero, porque quiero tener un ‘backup’, un respaldo que me ayude en momentos difíciles, pero no quiero dejar la actuación jamás. Es algo que me apasiona muchísimo, me encanta y no quiero dejarlo. Definitivamente”, aseveró en aquel entonces.

Además, Peláez aseguró que sus padres estaban contentos con su debut en la pantalla grande e, incluso, adelantó que su madre no tenía problemas con las escenas íntimas que tuvo en “Mañana te cuento”. “Yo leí el guion con ella. Cuando me lo mandaron, lo leí con ella. No es liberal. Es bien preocupada por mí pero de mente abierta. Tranquilo en ese aspecto”, concluyó.

