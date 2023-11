Gino Pesaressi y Renato Rossini pasaron a Noche de Sentencia en El Gran Chef Famosos 4

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, los participantes tuvieron que cumplir con las dos preparaciones de la noche. Sin embargo, y pese al esfuerzo que pusieron, dos de ellos fueron enviados a la nueva Noche de Sentencia en la cuarta temporada. En esta oportunidad, Gino Pesaressi y Renato Rossini no lograron convencer al jurado con su sazón.

El primer participante en caer en sentencia fue Gino Pesaressi. “Si me salvo de esta, puedo mejorar. Y si no, habrá sido una buena experiencia. La verdad es que he estado aprendiendo muchísimo todos los días y creo que mañana va a ser un día más de aprendizaje a la mala”, dijo el participante. Mientras que el segundo en pasar a la Noche de Sentencia fue Renato Rossini.

Este lunes 20 de noviembre, se transmitió un nuevo episodio de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Gino Pesaressi, Tilsa Lozano, Renato Rossini y Christian Ysla se enfrentaron en la cocina para evitar ser enviados a la temida Noche de Sentencia.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda.