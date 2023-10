Giacomo Bocchio llamó “picona” a Ximena Hoyos por no aceptar consejo en El Gran Chef Famosos

No ocultó la risa. El jurado Giacomo Bocchio no pudo evitar burlarse de la participante Ximena Hoyos en la primera Noche de Eliminación de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. La influencer parecía confiada en sí misma, pero el chef llegó para bajarla de las nubes.

El jurado le sugirió que corte trozos más pequeños de cebolla para la segunda preparación de la noche, a lo cual Ximena respondió: “Esa es mi forma de cortar”. Al escucharla, Bocchio le replicó: “No te molestes, bien picona”.

Aunque, la influencer no se iba a quedar callada: “No estoy picona, si me conocieran picona…”. A lo cual Giacomo Bocchio respondió: “De repente ya no te conocemos porque de repente te vas hoy día”.

Este jueves 12 de octubre, se vive la primera Noche de Eliminación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr, Florcita Polo y ‘Checho’ Ibarra se enfrentan en la cocina para continuar en la competencia de Latina. Después del primer plato, el comentarista deportivo consiguió salvarse de la eliminación; mientras que sus tres compañeros continúan en enfrentamiento por un cupo a la siguiente fase de la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada.