‘Flaco’ Granda tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “Entré por la ventana y salí por la puerta grande”

“El Gran Chef Famosos” está ingresando a su etapa final, y cada vez son más los participantes que se suman a la fila de los eliminados. Esta noche uno de los personajes más queridos por la audiencia se despidió del programa. El ‘Flaco’ Granda le dijo adiós a la competencia tras enfrentarse a Gino Pesaressi y Renato Rossini.

–¿Cómo te sentiste al participar en el Gran Chef Famosos?

Para mí fue una experiencia grandiosa poder descubrirme en la cocina, una faceta que no estaba acostumbrado. La verdad que estuvo super linda. me encanto la experiencia. como me dijeron al final: “entré por la ventana y salí por la puerta grande”.

-A lo largo de la temporada te has ganado el cariño del público por tus ocurrencias dentro del set, ¿qué palabras le enviarías a los que te siguen?

Les agradezco sus lindas palabras de cariño, de afecto, de amor. A las señoras que van en las calles y te dan una receta y me dicen: “flaco vamos metele ganas”. A todos ellos un agradecimiento enorme; sin duda alguna, nosotros nos debemos a los fans y a la gente que nos sigue.

-¿Qué lección de vida te deja tu paso por el reality de cocina?

Me queda que nunca hay que rendirse, yo la verdad entré diciendo: “No creo que pueda pasar la primera semana” y me terminé quedando hasta ocho semanas más. Llegué al nivel 9, entonces considero que uno no debe subestimarse y tiene que disfrutar todo lo que hace. Yo siempre disfruto mucho lo que hago y gracias a Dios continuó en ese camino, eso me permitió desarrollarme en ‘El Gran Chef’.

-Después de tu paso por el gran chef, ¿cuáles son tus planes?

Cocinar no creo, mis planes son seguir con mi canal de Youtube y nuevos proyectos en esta plataforma. Y por supuesto, por qué pegar el salto en señal abierta. Lo he podido experimentar a través de El gran chef donde he sido participante, y claramente también me gustaría tener la oportunidad de conducir un programa deportivo.

-¿No piensas llevar clases de cocina ?

Me gustó pero nunca para tanto, hasta ahí no más. Disfruté de ‘El Gran Chef’, pero seguramente voy a practicar.

