Un gran abrazo: Armando y Mariella derramaron lágrimas en la final de El Gran Chef Famosos

Se acabó el tiempo para la última preparación de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Por ello, Armando Machuca y Mariella Zanetti sintieron alivio y se fundieron en un gran abrazo en medio de la cocina.

A ambos participantes se les derramó lágrimas al ver que habían terminado con el pedido del jurado; incluso Nelly Rossinelli lloró. “Muy agradecido. No me alcanzarían palabras para agradecer”, dijo Armando. En tanto, Mariella agregó: “No me gusta llorar en al cámara. Pero este programa, este logro, este plato, se lo dedico a mi abuelita que esta un poquito delicadita y que es hincha de este programa. Te mando un beso”.

Este sábado 7 de octubre, se trasmite la final de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Esta noche, Armando Machuca y Mariella Zanetti se enfrentan en la cocina del programa de Latina por la ansiada olla dorada y el título de ‘Gran Chef’. ¿Quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Posteriormente, dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte. El siguiente en abandonar la competencia fue Josi Martínez, Leslie Martínez y, por último, Milene Vázquez.