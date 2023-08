El verdadero origen de Giacomo Bocchio, jurado de El Gran Chef Famosos

Un gran personaje. El Gran Chef Famosos viene teniendo muchísimo éxito entre la gente y muestra de ello son las muestras de cariño de los fans hacia los participantes, conductor y nuestro jurado compuesto por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio. Precisamente, este último ha logrado muchísimo reconocimiento y a continuación repasaremos sus orígenes, su pasado y presente en el reality de cocina.

Nacido en la ciudad de Tacna hace 38 años, Giacomo Bocchio siempre se sintió apasionado por la cocina. Tal es así que él estudió la carrera de Hotelería en la Universidad San Ignacio de Loyola, pero luego cambió su decisión a causa de su pasión. Esto sucedió gracias a haber conocido al chef Jacques Benoit en el Instituto Le Cordon Bleu, quien a la postre terminó siendo su mentor.

Además de ser un reconocido chef y demostrar toda su sapiencia noche a noche en El Gran Chef Famosos, Giacomo Bocchio no olvida de dónde salió para llegar a tener el éxito que ostenta en la actualidad. Su querida Tacna está de aniversario el día de hoy y el cocinero le dedicó unas emotivas palabras en una de sus cuentas de redes sociales.

“Felices 94 años de reincorporación al Perú de mi querida Tacna. Fueron 49 años y 3 meses de cautiverio que no pudieron doblegar el amor por los tacneños a nuestra Patria. En especial, gracias al papel que jugaron las mujeres tacneñas durante esa época”. De esta forma, Giacomo Bocchio usó sus redes sociales para homenajear a la tierra que lo vio nacer.

Sobre su pasión por la cocina, Giacomo Bocchio sostuvo que siempre le llamó la atención, incluso desde muy pequeño. “Decidí ser chef porque desde muy chico, me involucré en la caza y la pesca con los hombres de mi familia y mi hermana. Esta diversión se prolongaba a la cocina. Empezaba en el campo, en el mar, sacando pulpos o mariscos”, destacó el oriundo de la ‘Ciudad Heróica’.

El Chef tacneño Giacomo Bocchio, uno de los más notables cocineros del Perú saluda a nuestro querido Fredy Gambetta y este le escribe "Me honra con este mensaje que es para mí una condecoración en el mes de nuestra HEROICA CIUDAD DE SAN PEDRO DE TACNA. Gracias querido Giacomo." pic.twitter.com/vl1H4gH5bs — Descubre Tacna con Ricardo Rendón (@ricardorendonc) August 8, 2023

Además de sus orígenes naturales, Giacomo Bocchio contó alguna vez en una entrevista a un medio local que no todo en su carrera ha sido éxito. “En algún momento tuve que cerrar mi primer restaurante “Manifiesto”. No porque estaba perdiendo dinero, sino porque no me lo daba. El tiempo que yo invertía en sacarlo adelante era mucho”, sostuvo el jurado de El Gran Chef Famosos.

Cabe destacar que Giacomo Bocchio ha sido jurado de El Gran Chef Famosos a lo largo de la primera, segunda y tercera temporada. Junto a Nelly Rossinelli y Javier Masías, el chef se dedica a brindar indicaciones, recomendaciones e impartir conocimientos entre todos los participantes.