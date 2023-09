El Gran Chef Famosos: José Peláez revela cómo inicio la relación sentimental con su novia

El carismático presentador de El Gran Chef Famosos se ha ganado el cariño de grandes y chicos con su destacada conducción en el programa de cocina. Es por ello que brindó una entrevista para un canal de Youtube, donde contó detalles inéditos de su relación sentimental.

José Peláez contó cómo comenzó su relación con su actual pareja, Alejandra de La Flor. Durante una entrevista, el conductor de TV contó si bien no suele mostrar a su novia en redes sociales, eso no cambia el cariño que siente por ella. Son muy contadas las veces que publica alguna fotografía o videos al lado de ella.

“Mi flaca me enseñó que, a veces, trabajando un poco más y haciendo lo mejor posible, las cosas salen muchísimo mejor. Desde que estoy con mi flaca trato de hacer lo mejor posible, yo antes era un ‘ya que c…’. Me empecé a dar cuenta que cuando uno se preocupa por hacer las cosas y lo hace lo mejor posible, las cosas comienzan a fluir”, explicó durante la entrevista.

Además, Peláez contó que su enamorada le pedía disfrutar los momentos de tranquilidad que tenía antes de ingresar a trabajar a El Gran Chef Famosos, puesto que cuando esté trabajando, estaría muy ocupado. “Yo me acuerdo de que estaba con mi flaca en la playa y yo no podía descansar, porque tenía la sensación de que debía hacer algo productivo. Y ella me dice: ‘va a llegar el día en que tú quieras descansar, de querer tener un día como este. Disfruta’. Yo ansío ahora tener un día como ese”, se sinceró.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la quinta persona en dejar el reality de cocina. A ellos se sumó el tiktoker Josi Martínez como sexto eliminado de la competencia de Latina.