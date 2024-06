El Gran Chef Famosos: Ivana y Cielo presentan ESPINAS y decepcionan a Giacomo

¡SE LES PASÓ! El tiempo acabó y el jurado de “El Gran Chef Famosos” pasó por cada una de las estaciones para evaluar los mousse de mar. Pero, al probar los platos de Ivana Yturbe y Cielo Torres quedaron DECEPCIONADOS por una razón.

Lo que les sucedió a ambas participantes fue que se les coló espinas en su mousse, lo cual desagradó por completo a los jurados. El encargado de hacerles notar este error fue el chef Giacomo Bocchio.

“Ay no. Ahora sí la fregué. No lo puedo creer. Toqué todo lo que pude el pescado, pero no. Y ahora, ¿qué voy a hacer?”, se lamentó Ivana tras la crítica del jurado.

Este jueves 13 de junio se vive la cuarta Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes dejarán su mejor sazón en sus platillos para evitar la Noche de Eliminación, ¿quién lo conseguirá?

