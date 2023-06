El Gran Chef Famosos EN VIVO: hoy dos participantes serán SENTENCIADOS

Imperdible. El Gran Chef Famosos viene captando la atención de todos y esta noche no será la excepción. Hoy desde las 8:00 PM tendremos un programa lleno de emociones, ya que dos de los participantes serán sentenciados. Karina Calmet, Andrés Vílchez, Miguel Vergara y Milett Figueroa lucharán palmo a palmo en una curiosa dinámica en el capítulo de hoy.

9:44 p.m. Andrés Vílchez y Milett Figueroa fueron a sentencia en El Gran Chef Famosos.

9:20 p.m. La maldición de Natalia Málaga volvió a hacer estragos. Javier Masías encontró tierra en el puré de camote de Andrés Vílchez.

9:15 p.m. ¡Se acabó el tiempo! El jurado se encuentra evaluando los platos de los concursantes.

9:13 p.m. Los participantes vienen siguiendo la receta, sin embargo, les queda menos de diez minutos para poder terminar con la preparación.

8:56 p.m. El segundo plato será: Chancho meloso a la Big Cola con puré de camote.

8:50 p.m. Karina Calmet presentó el mejor primer plato y se ganó el beneficio de ser ayudada por el jurado Giacomo Bocchio en la preparación de la segunda receta de la noche.

8:42 p.m. ¡Se acabó el tiempo! Los participantes de El Gran Chef Famosos terminaron con sus creaciones y se preparan para escuchar la opinión del jurado.

8:32 p.m. Los participantes tendrán la libertad de preparar sus propios platos, no obstante, tuvieron que sacar sus ingredientes de una piscina de pelotas.

8:17 p.m. ¡Empezó El Gran Chef Famosos! Milett Figueroa, Andrés Vílchez, Miguel Vergara y Karina Calmet se preparan para deleitar al jurado con la temática de “plato libre”.

La previa

Mantenerse en competencia no será nada sencillo, ya que el jurado querrá que demuestren todo su talento. Para el capítulo de este miércoles, los participantes tendrán que poner de manifiesto su destreza y creatividad en la cocina al tener la libertad de preparar un plato libre para no llegar a la sentencia.

Como se puede apreciar en las imágenes del avance, Karina Calmet, Andrés Vílchez, Miguel Vergara y Milett Figueroa competirán esta noche entre ellos por destacar y salir victoriosos. A pesar del esfuerzo, parece que no fue fácil para los integrantes del programa, ya que se les escucha decir frases como “ya me fregué” o “por favor auxilio”. Incluso, aprecia el momento en el que Giacomo Bocchio no está contento con uno de los platos: “Presentar algo así es inaceptable”.

¿Podrán demostrar todo lo aprendido a lo largo de la primera temporada? Descúbrelo hoy desde las 8:00 p.m. en El Gran Chef Famosos por Latina Televisión.

MAÑANA A LAS 8 P.M.🙌🏻👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳🔪

Los participantes deberán demostrar toda su creatividad en la preparación de un plato libre 😲🤩 ¿podrán convencer al jurado?🤭 No te pierdas esta emocionante noche por Latina Televisión. 📺 pic.twitter.com/SkW5FLAxq2 — Latina.pe (@Latina_pe) June 7, 2023

‘El Gran Chef Famosos’

El programa culinario de Latina Televisión se compone de un conductor y tres jueces. José Peláez actúa como moderador, mientras que Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio como los jurados.

Conoce más sobre José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos

José Peláez es un carismático actor, exconductor de radio y televisión y creador de contenido digital. Él es el encargado de transmitir la adrenalina y la emoción que se vive en cada programa de El Gran Chef Famosos.