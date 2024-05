El Gran Chef Famosos: Arianna Fernández confiesa que quiso ir a abrazar a Javier Masías| EXCLUSIVO

Arianna Fernández fue anunciada como una de los doce participantes de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. En la conferencia de prensa del exitoso programa de cocina, la actriz se animó a revelar quién es su mayor miedo en el programa.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Arianna confesó que, aunque Javier Masías es el jurado que más temor le da, pensó en acercarse a él durante el evento. “Masías estaba a mi costado y estaba todo serio y yo quería decirle ‘Masías, quiero darte un abrazo’. ´Pero no sé, me daba mucho miedo'”, explicó.

Para la joven artista la cocina no será la única forma de ganarse el corazón de los jurados, pues ella promete traer diversión a la competencia. “Voy a hacer que bailen, que canten”, aseguró. Sobre sus habilidades culinarias, Arianna comentó que, aunque es la menor de la competencia con tan solo 20 años, cree que puede sorprender. “Yo creo que me va a dar ventaja el hecho de que soy súper ágil, tengo muy buena memoria también. Es como que sí, soy la menor acá, pero ese no es un impedimento para mí”, afirmó.

Para finalizar, a pesar de que Arianna reveló que nunca traería a Brando Gallesi, quien fue parte de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Sin embargo, la actriz sí ha considerado traer a alguien que ya ha formado parte de la competencia como apoyo. “Traería a mi padrastro que sabe cocinar riquísimo y si fuera una persona que ha estado acá, traería a Denisse Dibós”, expresó.

