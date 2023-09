San Borja: Jubilado sufrió robo de su auto en abril y la Policía no le da noticias

En el pasado mes de abril, Juan Carlos Barrientos sufrió el robo de su auto en la puerta de las Torres de Limatambo en el distrito de San Borja. El delincuente, según las imágenes de la cámara de seguridad, no tuvo ningún problema en llevarse el vehículo en cuestión de minutos.

El jubilado del Ejército peruano denunció el robo ante la Policía Nacional, pero no ha recibido ninguna noticia después de cinco meses. “Desde el 6 de abril de este año hasta la fecha no sé absolutamente nada (…) He vuelto a hablar con la policía, me han dicho que no hay noticias”, aseguró el afectado a “Arriba mi Gente”.

Asimismo, la víctima de robo aclaró que su vehículo contaba con el bastón de seguridad del timón con el pedal. “Lamentablemente, estos tipos son demasiado hábiles. Imagino que lo han neutralizado y sacado inmediatamente”, añadió.

Cabe resaltar que, según información compartida en “Arriba mi Gente”, cerca de 25 vehículos se roban a diario en Lima. Además, casi 827 robos de autos son por asalto a mano armada; mientras que más de 4 mil por autos estacionados.

