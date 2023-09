Mujer fingió ser farmacéutica para robar 3 mil soles de farmacia en Arequipa 

En el distrito de Yura (Arequipa), la dueña de una farmacia denunció el robo de 3 mil soles por parte de una mujer que se hacía llamar ‘Luzmery’. La joven llegó a la farmacia pidiendo prácticas como química farmacéutica y, tras ganarse la confianza de la dueña, cometió el delito.

‘Luzmery’ llegó a la farmacia para empezar su turno, pero, después de ver que un hombre había hecho un depósito fuerte en el agente bancario dentro de la botica, la ladrona decidió huir con los 3 mil soles que se encontraban en la caja.

Carlos Vásquez, corresponsal de “Arriba mi Gente” en Arequipa, conversó con la dueña del negocio, quien manifestó estar decepcionada por haber confiado en la ladrona y no recibir el apoyo de las autoridades. “Yo en ese instante me desespero y llamo a la comisaría más cercana. Le digo ‘me han robado’. Me dijeron que me acerque (a la comisaría) a hacer la denuncia. Me molestó un poco”, dijo.

¿Quieres ver el informe completo de “Arriba mi Gente”? Dale ‘play’ al video ubicado en la parte superior para disfrutarlo.