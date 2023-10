Mónica Zevallos regresa a la televisión: ¿Qué expectativas tiene antes de su ingreso a El Gran Chef Famosos? 

Se hizo un camino como presentadora en la televisión nacional durante la década de los años 90. Y, este 2023, Mónica Zevallos regresa a la pantalla como participante de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, el exitoso programa de Latina Televisión.

En conversación con “Arriba mi Gente”, Mónica Zevallos reveló que aprendió a cocinar gracias a su abuela y su madre; y ese conocimiento se lo trasladó a su hija. “Siempre me han dicho que mi comida es rica. Siempre me ha gustado cocinar. Siempre me he considerado, hasta hace unas pocas horas atrás, que soy buena en la cocina”, aseguró.

Asimismo, la presentadora de televisión aseguró que es la primera vez que estará al otro lado, siendo una participante más. “Peláez habla y yo también quiero decir algo. Es difícil en el sentido a lo que tú estás acostumbrada. Acá (en ‘El Gran Chef Famosos’) te tienes que dejar guiar”, precisó.

Mónica Zevallos también precisó que, cuando dejó la televisión, pensó que esa etapa había acabado por completo. Pero este 2023 le ha demostrado que tiene una nueva oportunidad. “En algún momento he pensado que me iba a aferrar con uñas y dientes y voy a hacer lo que sea con tal de quedarme en la pantalla. Hoy en día estoy muy entusiasmada, contenta, sobre todo por este reencuentro con todo el público que me escribía y está alegre de que yo esté”, dijo.

¿Quieres ver la entrevista completa a Mónica Zevallos en “Arriba mi Gente”? Dale clic al video ubicado en la parte superior.