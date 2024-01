Arriba Mi Gente: Maju ya está lista para participar en “El Gran Chef Famosos”

Esta mañana Maju Mantilla dejó en alto sus habilidades culinarias al cocinar un delicioso plato marino: “Chaufa Tropical con Pulpo”. Después de demostrar sus dotes en la cocina, la reina de belleza no descartó ser parte de la próxima temporada de El Gran Chef Famosos.

“Me gusta cocinar no es que yo sepa mucho porque no cocino en casa, tengo una persona que me ayuda; sin embargo, cuando he estado soltera me he dedicado a cocinar todo el tiempo, entonces idea tengo. No es que me sepa las recetas tal cual, pero busco en internet cómo preparar algún plato y sigo las indicaciones”, dijo Maju Mantilla respecto a sus habilidades en la cocina.

La conductora de Arriba Mi Gente también señaló seguir El Gran Chef y no rechazó la idea de ser una de las próximas participantes “Yo sé que es bastante tiempo en el día por las grabaciones, pero no descarto la idea. Me gusta bastante y sigo a diario El Gran Chef, no rechazo la idea de ser parte del programa”, dijo Maju Mantilla.

