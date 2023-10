Familias no cuentan con servicio de agua hace 20 años en el Rímac  

Después de que Sedapal anunciara el corte del servicio de agua en 22 distritos de Lima, vecinos de la zona alta del Rímac alzaron su voz de protesta. Según revelaron a “Arriba mi Gente”, estas personas no cuentan con este servicio básico desde hace más de 20 años.

Los vecinos de la zona piden a las autoridades acceder al servicio básico. “Para nosotros es un lujo tener agua en casa. Ese sería el beneficio para nosotros, sería un lujo tener agua en casa”, dijo Bertha Otos, una vecina del lugar, a “Arriba mi Gente”.

Los asentamientos humanos 14 de junio, Las Flores, Las Colinas, Mariscal, Los Ángeles, Santa Rosa y Flor de Amancaes son algunos de los afectados. “Nosotros hace más de 20 años que no tenemos agua. Solo cuatro días que van a cortar, la gente se ha vuelto loca. No me parece. Señora Dina Boluarte, queremos agua en esta zona del Rímac”, agregó otra vecina de la zona.

Cabe resaltar que, según informó “Arriba mi Gente”, la llegada de la cisterna no es regular, los vecinos viven con la incertidumbre de cuándo volverán a recolectar agua para sus quehaceres diarios.

¿Quieres ver el informe completo de “Arriba mi Gente”? Dale clic al video ubicado en la parte superior.