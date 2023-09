Estibadores de Gamarra celebran 24 años de formalización: Conoce más sobre sus historias de lucha

Llevan, literalmente, Gamarra sobre sus hombros. Los estibadores del emporio comercial celebran 24 años de su formalización trabajando como todos los días del año. Los seis gremios que existen son integrados por alrededor de 360 atisbadores formales, quienes forman parte de la Asociación de Servicios Especiales de Transporte Menor Complejo Gamarra (ASETRAM).

En “Arriba mi Gente”, conocimos a Marino Carranza, presidente de ASETRAM, quien aseguró que son “la fuerza que mueve gamarra”. “Nos dedicamos a hacerles el servicio, a movilizar todo lo que es la industria textil aquí en Gamarra para que los inversionistas vengan. Incluso hasta cobramos su dinero y se lo entregamos”, agregó.

Por su parte, el señor Cipriano Aponte tiene 75 años y lleva más de 40 años trabajando en esta sacrificada labor. “Así he trabajado. Hay que mantener el cuerpo. No tomar licores ni fumar, mucha gaseosa tampoco, ni grasa. Nada, nada (…) Soy de Huancavelica, mi hermana me crio. Tengo diez hijos, para eso trabajaba de 2 de la mañana a 6 de la tarde, para mantenerlos”, aseguró.

