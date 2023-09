Escolar fue asaltado con arma blanca en San Juan de Lurigancho pese a Estado de Emergencia 

Un menor de edad fue asaltado por un delincuente en la salida de su colegio ubicado en San Juan de Lurigancho. Esta situación se vive pese al Estado de Emergencia dictado por el Gobierno por el aumento de delincuencia en el mencionado distrito limeño.

La reportera Romina Caballero de “Arriba mi Gente” llegó hasta los exteriores del centro educativo para darle voz a la denuncia de los padres de familia, quienes se encuentran preocupados por la situación.

La madre del menor afectado dio más detalles sobre lo que sucedió. “Mi hijo hoy está bien. Pero el día del impacto estaba asustado. Las heridas no han sido profundas, fueron superficiales. Está más tranquilo (…) A mí me indigna mucho porque mi hijo es un niño. No merecía pasar por esto”, dijo la mujer.

El escolar, cabe resaltar, que recibió un corte en la nuca por parte del delincuente con un arma blanca; aunque, el sujeto no logró su cometido de robarle el celular.

