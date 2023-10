Deben más de 50 millones a proveedores, pero se van de viaje a Alemania

Más de 60 proveedores acusan a la empresa “2H Ingeniería y Construcción” de deberles más de 50 millones de soles por los trabajos en el proyecto de saneamiento “Nueva Rinconada” en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, una obra encargada por Sedapal y que demanda una inversión de más de mil millones de soles.

Pese a las cartas notariales, el dueño de la empresa, Alex Herrera Alania, se pasea por maratones en Europa. “No nos quiere pagar. Es bien fresco”, señala Evelyn Mendoza Saldaña, una de las afectadas. L mujer contó que a nivel de todas las empresas y todos los proveedores, este sujeto adeuda más 50 millones.

A la empresa de Evelyn Mendoza Saldaña le deben 300 mil soles. “No nos paga, siempre se burla de nosotros. No da la cara y manda a terceros. Estamos casados de que nos humillen”, afirmó. Según un reporte de deudas a “2H Ingeniería y Construcción” que accedió Arriba Mi Gente, esta empresa tiene deudas de más de 17 millones a distintos acreedores.

Rob Reyna, reportera de Arriba Mi Gente estuvo en vivo desde surco, donde se encuentran las oficinas de “2H Ingeniería y Construcción”. Más de 70 personas estuvieron en los exteriores de la oficina. Nuestro reportero habló con 3 representantes de los proveedores.

“Hemos presentado carta notarial a Sedapal y a 2H, sin embargo, hasta ahora no llegan a ninguna conciliación con nosotros los proveedores”, indicó uno de los afectados. Por su parte, otro señaló que les debe medio millón de soles a una empresa de redes. “Tenemos deudas por culpa de estos señores. Hasta he hipotecado mi casa, porque no me pagan“, afirmó.

