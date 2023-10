Asesinato en Lince: Congresista Rosselli Amuruz coordinó el buffet de la fiesta, según nuevas revelaciones

Salen más detalles a la luz. La congresista Rosselli Amuruz continúa en el ojo de la tormenta tras participar de una fiesta en Lince que acabó con la muerte de un hombre. Días después del hecho, se reveló que la parlamentaria de la República sí habría sido la organizadora del evento.

La dueña del catering contratado para la ocasión conversó con Latina Noticias y aseguró que fue Amuruz quien la contactó. “Hubo un pago adelantado de un 50% y estando ahí no fue ella quien me pagó, sino otra persona me canceló el resto”, dijo la mujer que prefiere mantenerse en el anonimato.

En tanto, la congresista aseguró que no renunciará. “El que renuncia es alguien que tiene algo que ocultar. Yo estoy limpia. La persona que teme, que tiene miedo, no trasciende. Soy una joven que ha cometido un error en acudir a una fiesta, pero yo no he cometido ningún delito”.

