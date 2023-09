Áncash: Hijas de hombre asesinado por robarle maletín exigen que continúen las investigaciones

Julio Quispe Hernández fue asesinado el día 03 de marzo cuando se dirigía a su centro de trabajo en el distrito de Santa, Áncash. Delincuentes le arrebataron su maletín y le dieron un disparo ocasionando la perforación de 3 órganos, por lo cual luchó 3 días por su vida hasta que falleció.

El caso estaba en la Depincri de Chimbote, donde la familia no recibió apoyo y la investigación fue casi nula. Después de un mes se recolectó las pruebas para derivar a Fiscalía. Sin embargo, hace casi 3 meses vienen exigiendo al fiscal a cargo que tome acción, ya que el principal sospechoso es hijo de uno de los compañeros de trabajo del fallecido.

La familia de este sujeto amedentra constantemente a la familia del fallecido y exige que se deje el caso, por eso ahora la familia vive con miedo. Ninoska y Morayma Quispe Noriega, hijas de Julio Quispe Hernández, se comunicaron con Arriba Mi Gente para exigir justicia por el asesinato de su padre.

“Hasta ahora no hay ninguna detención hacia los incriminados”, indicó la hija del fallecido. Además, contó que no contaban con ningún registro por parte de la policía porque no realizaron investigaciones sobre este tema. ¿Qué más señaló?

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” dándole clic al video en la parte superior.