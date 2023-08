El Costo del Amor Capítulo 10: Serkan bota a Eda de su casa

En su segunda semana, “El costo del amor” está generando mucha expectativa entre los televidentes. La nueva novela turca que se emite por Latina habla sobre el amor, la pasión, intriga y muchos otros temas que dejarán atrapado a su público todos los días desde las 4:00 PM.

En este décimo capítulo, el examigo de Serkan le confiesa que el diseño que Eda presentó a la compañía ya se estaba produciendo en una tienda de Sirnak. Esto ocurrió debido a que en un capítulo anterior, el malvado hombre tomó una foto al diseño de Eda. “A la próxima, sean originales”, les dice con burla.

En este décimo capítulo, Serkan se enfurece con Eda y cree que ella compartió el diseño de la empresa con otras personas. Él la bota de su casa.

Luego de terminar la llamada, Serkan se enfurece con Eda y cree que ella compartió el diseño. “Solo había una persona que tenía el archivo y esa eras tú”, le dice. El hombre le pide que le dé explicaciones, pero la protagonista le pide que crea en ella. “Por qué demonios te haría algo como eso?”, le grita.

Sin embargo, Serkan no cede y continúa gritándole a Eda. Engin trata de meterse y apaciguar el ambiente, pero es callado por su jefe. Eda no puede más con el asunto, así que le da un ultimátum. “Serkan, si me estás acusando en serio, entonces me iré y no volverás a ver mi rostro”, amenaza Eda. El hombre la bota del lugar: “Largo”.

Al día siguiente, Eda va a la compañía a recoger el bolso que se olvidó en la oficina de Serkan. Lo que ella no esperaba era encontrárselo, pero en medio de su estadía llega el hombre. Esto ocasiona que ella trate de esconderse, pero él la encuentra.

Serkan continúa preguntándole por el diseño robado. Eda no se rinde y sigue señalando su inocencia. Mientras trata de justificarse, ella le dice que “podría darle su corazón”, pero no termina la frase. Serkan cambia de actitud, le agarra del brazo y se acerca mucho a ella. Mientras están cerca el uno del otro, él le pide que termine lo que iba a decir. “Eda quiero creer en ti, pero la confianza…”, comienza.

El capítulo termina con un tenso momento protagonizado por Serkan y Eda. La mujer corta lo que estaba diciéndole Serkan y le promete encontrar la verdad. “Todavía quieres las pruebas de que yo no lo hice, ¿cierto? Te traeré las pruebas y no volveré a ver tu cara”, afirma y se va del lugar.

