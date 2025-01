Este martes 07 de enero se transmitió el capítulo 25 de “Pobre Novio“. En este nuevo episodio, Arturo Thompson y Pamela Chumbe tuvieron una SERIA conversación sobre el futuro de su relación.

El hombre considera que su pareja es muy inmadura y NO planea formar una familia con ella y mucho menos contraer matrimonio por segunda vez. Así que le confesó que, lo mejor, sería separarse. “No me gusta que me presionen, y menos a esta edad. Amor, yo no necesito casarme ni tener hijos para estar contigo (…) Lo que te dije antes es verdad: yo no puedo darte lo que tú me pides”.

Así que Pamela se mostró más radical y le preguntó: “¿Entonces? ¿Qué hacemos Arturo?”. Así que al hombre no le quedó más opción que responderle: “No lo sé. De repente… De repente, debo dejarte en libertad”.

Aunque, poco después, se arrepintió. Y, por su lado, Pamela NO lo iba a dejar irse. “No, tú quieres dejarme en libertad para que yo me busque un hombre que pueda darme lo que tú no puedes darme. Pero no Arturo, no es así, yo solo te quiero a ti, yo te amo, yo no quiero nada con otro hombre, solo quiero contigo matrimonio, hijos, quiero todo. No me dejes por favor”. ¿Qué pasará con el futuro de su relación?

Además, Eduardo Salazar llegó hasta la discoteca Furia para ver el primer show de Santiago García como el pobre novio. Pero ahí se encontró, por sorpresa, a su ex prometida Isabela Thompson. El hombre NO soportó verla ahí por otro hombre y le reclamó: “No sabía que ahora te gustan las discotecas de cuarta, ¿ahora vas a cantar karaoke también?”.

Pero Isabela NO iba a tolerar el tono de voz de su ex prometido y le refutó: “Eduardo, ¿qué te pasa?”. Aunque NO obtuvo ninguna respuesta del hombre porque este terminó yéndose del lugar sin decir ni una sola palabra.

