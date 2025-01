Eduardo Salazar llegó hasta la discoteca Furia para ser testigo del primer show de Santiago García como el Pobre Novio frente a decenas de mujeres que habían comprado sus entradas.

Y, al ver todo el alboroto que se había formado, el empresario optó por retirarse del local. Pero, en medio de su camino a la salida, se topó con su EX prometida Isabela Thompson. “¿Qué haces acá?”, fue lo primero que le cuestionó el hombre a la joven que estaba al lado de su mejor amiga Mónica.

Al verse “descubierta”, a Isabela no le quedó más opción que aceptar que había terminado ahí por curiosidad. Aunque eso NO tranquilizó a Eduardo. “No sabía que ahora te gustan las discotecas de cuarta, ¿ahora vas a cantar karaoke también?”, le cuestionó el hombre.

Pero Isabela NO iba a tolerar el tono de voz de su ex prometido y le refutó: “Eduardo, ¿qué te pasa?”. Aunque NO obtuvo ninguna respuesta del hombre porque este terminó yéndose del lugar sin decir ni una sola palabra.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

