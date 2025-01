Pamela Chumbe quedó EN SHOCK al escuchar que Arturo Thompson pensaba dejarla EN LIBERTAD luego de descubrir que ella sí sueña con casarse y tener hijos; mientras que eso no está en los planes de él.

“¿Dejarme en libertad? ¿Acaso estoy en contra de mi voluntad? Arturo, ¿tú estás terminando conmigo?”, le preguntó con la voz entrecortada. Y, rápidamente, el hombre se arrepintió: “No, no me malinterpretes por favor”.

Pero era demasiado tarde porque la mujer SE QUEBRÓ: “No, tú quieres dejarme en libertad para que yo me busque un hombre que pueda darme lo que tú no puedes darme. Pero no Arturo, no es así, yo solo te quiero a ti, yo te amo, yo no quiero nada con otro hombre, solo quiero contigo matrimonio, hijos, quiero todo. No me dejes por favor”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

