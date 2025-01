César García sigue OCULTÁNDOLE un gran secreto a su esposa Vilma Rossi. Y, cada minuto que pasa, es más difícil mantener la mentira frente a ella, y aún más cuando conviven en casa todo el día.

Betty, quien insiste que César es el verdadero padre de su hijo Iván, le mandó varios mensajes al hombre. Y, uno de ellos fue visto por Vilma, quien solo leyó que un contacto registrado como Repuestos le había escrito a su marido.

“Te llegó mensaje. Aquí dice repuestos, ¿no conseguiste en el centro?”, le cuestionó la mujer. “Sí algunos, pero encargué por la tarde otros que no tenía: manijas, piñones. Y me dijeron que me iban a llamar apenas los conseguía”, intentó despistarla el hombre.

Y, al no recibir más cuestionamientos por parte de Vilma, César leyó el mensaje de Betty y se dio cuenta que lo estaba esperando fuera de su taller de bicicletas para conversar sobre un tema MUY importante, así que –inmediatamente- abandonó la cocina de su esposa.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

