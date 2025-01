Cuando Pamela Chumbe NO veía ninguna salida a la crisis en su relación con Arturo Thompson, su mamá Betty le sugirió que la mejor opción era CASARSE y tener UN HIJO con el hombre; para que, de esa manera, la felicidad los embargue. Pero el plan NO salió como lo esperaban.

Por eso, Pamela regresó a la casa de su progenitora y le reclamó en cara. “Tu idea fue la peor mamá, todo mal”, resaltó. Evidentemente confundida, Betty le preguntó: “¿Qué idea?”.

“Arturo no quiere casarse conmigo, mamá. ¿Puedes creerlo? Me choteo con el típico floro hippie, lo mismo que me decía Santiago cuando éramos chibolos que no tiene que firmar papeles para amarme”, dijo Pamela al borde de las lágrimas.

Así que su madre intentó consolarla: “¿Cuál es el problema, hija? Ahora las convivientes tienen los mismos derechos cuando pasa el tiempo y más cuando tienen hijos”.

Pero para Pamela Chumbe esa NO era la solución. “Es que ese es el problema, mamá, Arturo no quiere tener hijos conmigo, dice que ya está muy viejo, que él está para nietos, ¿puedes creerlo?”, siguió diciendo con el corazón roto.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

