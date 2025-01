Arturo Thompson tuvo una DIFÍCIL conversación con Pamela Chumbe sobre el futuro de su relación y dejó EN CLARO que no desea contraer matrimonio y mucho menos traer un hijo al mundo. Por eso, el hombre se mostró sumamente preocupado por la situación al lado de su pareja.

Eso quedó evidenciado ante los ojos de Rosa, su mano derecha, quien intentó hallarle una explicación a su tristeza. “¿El chupe no le gustó? Seguramente el pescado estaba muy fuerte”, fue lo primero que le preguntó cuando lo vio cabizbajo en la mesa.

Y, luego de dudarlo un poco, el hombre le confesó: “(Pamela) Se quiere casar. No sólo eso, sino que quiere tener un hijo, ¿lo puedes creer?”. “Qué esperaba, pues señor”, le respondió la mujer.

Así que a Arturo no le quedó más que abrir su corazón: “Yo no puedo traer un hijo, lo voy a dejar huérfano y de repente antes de que nazca. Sería una locura. Le dije (a Pamela) que estaba para tener nietos, no para tener hijos.”.

Por su lado, Rosa le dio un consejo desde el aprecio que le tiene a su jefe. “¿Por qué no habla con la señorita Pamela? ¿Con su hija Isabela (sobre la enfermedad que tiene)? La sienta acá y les plantea la situación. Esa es la solución”.

Pero Arturo SE NIEGA: “No, de ninguna manera, eso no va a pasar. No quiero dramas en mi vida y además estas se volverían locas y me estarían fregando a cada segundo. Nadie se debe enterar de esto, Rosa, nadie”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

