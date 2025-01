Santiago García salía de casa junto a su mejor amigo Johnny Videla y se encontró cara a cara con Pamela Chumbe. A pesar de haber superado su ruptura y el dejarlo plantado en el altar, el pobre novio tomó la palabra en medio de la calle para “agradecerle”.

Pero, antes de eso, la tildó “la reina del conflicto”. “¿Y tú a quién te vas a chapar esta noche? Por lo visto a alguien sin mucho olfato porque hasta aquí se siente el olor a perfume barato”, le respondió ella.

Aunque Santiago no se iba a molestar por ese comentario y continuó: “No, Pamelita, viene a agradecerte”. “¿Agradecerme por qué?”, cuestionó la pareja de Arturo Thompson.

Así que el pobre novio le sacó en cara: “Gracias a tu pasión por generar chismes y escándalos me salieron un chupo de eventos, me van a pagar un montón de plata y me voy a forrar”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR