Arturo Thompson se disponía a dormir cuando fue interrumpido por Pamela Chumbe. La joven se mostró totalmente dispuesta a conversar sobre el futuro de su relación a esas horas de la noche.

“Arturo, yo sé que soy inmadura, sé que soy engreída, también sé que la diferencia de edad a veces nos pasa la cuenta. Pero yo lo dejé todo por ti, porque te amo, porque tú eres el amor de mi vida, nadie más”, dijo Pamela al borde de las lágrimas.

Y, antes de que Arturo le dijera algo más, la joven continuó: “Yo quiero todo contigo: quiero casarme, quiero tener hijos, quiero fotos de Navidad vestidos de duendes. Pero tú no, y eso para mí es como un portazo en la cara”.

El hombre intentó interrumpirla para darle su punto de vista y, nuevamente, la mujer SE NEGÓ y agregó: “Yo sé que podemos ver el futuro de diferentes formas, pero si es así necesito que seas completamente honesto conmigo, 100% honesto. Arturo, yo necesito saber si tú realmente quieres pasar toda tu vida conmigo”.

Y, luego de meditarlo por unos minutos, Arturo también se sinceró con su pareja: “No me gusta que me presionen, y menos a esta edad. Amor, yo no necesito casarme ni tener hijos para estar contigo (…) Lo que te dije antes es verdad: yo no puedo darte lo que tú me pides”.

Así que Pamela se mostró más radical y le preguntó: “¿Entonces? ¿Qué hacemos Arturo?”. Así que al hombre no le quedó más opción que responderle: “No lo sé. De repente… De repente, debo dejarte en libertad”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR