En Pobre Novio, una lluvia de preguntas cayó sobre Santiago García. “Hay quienes critican que en pleno siglo XXI se esté rifando un esposo, ¿qué piensas tú de eso?”, preguntó Daniella Acosta para una emisora de radio.

“No creo que haya algo más siglo XXI que el que las mujeres puedan elegir libremente, ¿no? Si no se quieren casar con un pobre novio rifado, pues que no compren los boletos y ya está”, respondió Santiago.

Daniella no perdió la oportunidad de averiguar más al respecto. “¿Te has preguntado por ahí qué pasaría si no te gustara la ganadora?”, consultó. “Las mujeres me parecen lindas, en general. Tienen un lado interesante, divertido, creo que yo voy a saber encontrar ese lado”, reveló Santiago.

“Y si no lo encontraras, ¿cabe la posibilidad de que puedan divorciarse?”, lo interrogó Daniella. “Yo voy a hacer todo lo posible porque esta rifa y este matrimonio funcione. En caso no se dé, el contrato contempla que en un año podemos separarnos”, informó Santiago.

La entrevistadora se apuró en resumir lo que entendió. “La cosa va así. Tú estás con la ganadora un año y si por ahí las cosas no funcionan, puedes separarte”, planteó ella. “Como en cualquier matrimonio”, señaló el #Pobre Novio.

“Igual, un año no es poco tiempo”, comentó Daniella. “No, no es poco tiempo. Yo haré que este año sea divertido, pase súper rápido y que además sea maravilloso”, prometió el saliente de Isabela. “Y por ahí surge el amor y se quedan juntos hasta viejitos, ¿quién sabe?”, bromeó la conductora. “Sería lo ideal”, mintió Santiago.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

