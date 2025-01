En Pobre Novio, hay personajes que no pueden permanecer lejos el uno del otro. Mónica Olavarría puso al tanto a Eduardo Salazar, el ex prometido de su mejor amiga. “Hablé con Isa”, le contó mediante una llamada.

De inmediato, Eduardo preguntó por la conversación y la respuesta de Mónica no le sorprendió. “Que no le importa nada de lo que hagamos, traté de explicarle que no le sacaste la vuelta conmigo…”, aseguró la psicóloga.

“Ya, no quiero hablar de eso, me cansé del drama. Manu te extraña, quiere verte”, respondió Eduardo. “¿Sí? ¿Te dijo? Me mandó un mensaje en la mañana para que vaya a verla, pero no sé. ¿Puedo?”, preguntó avergonzada.

A Eduardo se le dibujó una sonrisa antes de responder. “Claro que sí. ¿A qué hora puedes?”, le consultó. “Tengo pacientes hasta el final de la tarde”, le informó Mona. “Bueno, ¿te parece si cenamos tipo 8?”, le propuso el ex novio de Isabela. ¿Aprovecharán esta visita para pasar la noche juntos DE NUEVO?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR