En Pobre Novio, algunos personajes están por tomar difíciles decisiones. Johnny Videla regresó al orfanato en el que pasó toda su niñez y el que lo vio convertirse en un hombre. “Yo no puedo dejar a los chicos, no la puedo dejar a usted”, le confesó Johnny a la señora Mirta, encargada del lugar.

“Nosotros vamos a estar bien y vamos a seguir viviendo aquí y tú no te vas a la China. Mínimo vendrás una vez a la semana”, lo tranquilizó la mujer que es como una madre para Johnny.

El amigo de Santiago García miró a la señora con extrañeza. “¿Una vez a la semana? No, muy poquito. Yo tendría que venir, lunes, miércoles, viernes, fin de semana también. Yo no podría borrarme del mapa nunca, yo tengo un compromiso con los chicos, yo los quiero”, se negó el joven.

“Yo lo sé, hijo. Eso NO va a cambiar, pero ahora se te presenta la gran oportunidad de vivir con tu mamá, es lo que has estado esperando toda la vida. No lo puedes dejar pasar”, insistió doña Mirta.

Sin embargo, Johnny no se terminaba de convencer. “¿Y si no funciona?”, dijo temeroso. “Aquí estaré esperándote, con los brazos como siempre. Sé que todo va a estar muy bien, lo sé”, dijo ella.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

