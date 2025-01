En Pobre Novio, el amor parece ser más fuerte que cualquier problema. Santiago García se presentó en la casa de Isabela Thompson para contarle la última travesura de Eduardo Salazar, su ex prometido. “Me cantó con todas sus letras que NUNCA vamos a estar juntos”, lo acusó el #PobreNovio.

Con sospecha, Isabela adivinó la razón. “Es porque te vio aquí”, aseguró. “Me da escalofríos pensar que me voy a tener que separar de ti en dos semanas y sabe Dios con quién me voy a tener que casar”, se lamentó Santiago.

Además, Santiago recordó la cantidad de actividades que Eduardo lo obligará a realizar. “Me han agregado cosas a la agenda, está full. No te voy a poder ver ni en las noches”, se estresó. “Es que NO me quiero casar, no así”, opinó.

“Yo sé. Este matrimonio es un NEGOCIO. Hay que verlo de otra forma, si empieza antes, termina antes y vamos a estar juntos más rápido”, afirmó Isabela. “Sí, mi amor, tienes razón”, reconoció Santiago. “Si Eduardo piensa que nos va a separar, pues se equivoca”, agregó.

Para Isabela, no hay mejor forma que enfrentar la rifa que con optimismo. “Esto nos va a hacer más fuertes todavía, ¿no?”, dijo ella. “Igual quiero tener más tiempo contigo, que disfrutemos…”, se sinceró el joven. “Yo te voy a esperar, si te tengo que esperar 10 años, lo voy a hacer”, se comprometió Isabela.

Luego de llegar a un acuerdo, ambos enamorados terminaron su conversación con un beso. “Te amo”, manifestó Santiago. “Yo a ti”, respondió Isabela. Mientras disfrutaban de un apasionado momento, recibieron una inesperada visita. ¿De quién se trata?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

