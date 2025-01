En Pobre Novio, hay quienes no pueden callar más lo que sienten. Johnny Videla se comprometió a pensar con detenimiento si aceptará la invitación de Arturo de mudarse a su casa. Pamela Chumbe tomó como una misión personal convencer al joven, ¿qué le dijo?

“Un futuro bueno, de prosperidad y paz. Imagínate unas chelitas en el jardín de la mansión, al sol, una parrillita. Jugando play por las tardes, metiéndote en el jacuzzi. Los desayunos de Rosy Rose que son tan deliciosos. ¡Un futuro maravilloso!”, le prometió Pamela.

Johnny la miró con unos ojos cargados de tristeza. “Bien, pero se te olvida un tremendo detalle”, la alertó. “Eres un pavo y eres un terco”, bromeó Pamela. “Lo más importante, Pamela Chumbe”, continuó el joven.

Tras la confusión de Pamela, Johnny le hizo un recordatorio. “Que tú me gustas, pues, Pame. Y sí, me imaginé contigo a mi lado y en todos los momentos, incluido el jacuzzi. Tú me gustas, pues, Pame. ¿Cómo quieres que me vaya a vivir contigo, que pase todo el día contigo y que en las noches vea cómo te vas a dormir con el Señor de Sipán”, se sinceró.

Johnny aclaró su impresión sobre Thompson. “No me malinterpretes, me cae muy bien, es una muy buena persona tu abuelito, se nota que es muy generoso, pero él tiene a la mujer que YO QUIERO”, aseguró.

Aunque Pamela intentó explicarle a su amigo que se trataba de un amor no correspondido, él continuó insistiendo. La joven no tuvo otra salida que destruir sus ilusiones. “Esta es tu oportunidad, está tu mamá, mi rey Arturo que te puede conseguir una chambaza. ¿Vas a echar todo esto al agua por una ilusión tonta de la infancia? supéralo, abre los ojos y cáete de la cama”, lo reprendió.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR