En Pobre Novio, hay un personaje que se ha convertido en el favorito de la audiencia femenina de Latina. Don Arturo Thompson escuchó atentamente el relato de Isabela, su hija. “Se disfrazó para que pudiéramos pasear juntos. Es que así nadie lo iba a reconocer, ¿no te parece lindo?”, contó ella sobre Santiago.

“Tengo que reconocer que ese muchacho es un romántico, de los pocos que quedan”, confesó Arturo. “Me encanta porque yo nunca haría algo así”, comentó Isabela. “Nunca había sentido esto por nadie. LO AMO”, aseguró Isabela.

Con preocupación, Arturo le hizo una advertencia a su hija. “Mi amor, esas son palabras mayores”, señaló. “Sí, pero es lo que siento”, insistió Isabela. “Yo no quiero que sufras, Isabela. Ese muchacho se va a tener que casar con otra. Ese es un amor imposible, te lo vas a tener que sacar de la cabeza”, se preocupó su papá.

“No es imposible, papá. Santiago y yo tenemos un plan. Lo voy a esperar. La rifa se va a dar, eso no se puede cambiar. Va a tener que estar con esta mujer que gane el sorteo durante todo un año y yo lo voy a esperar”, se comprometió la joven.

Con firmeza, Isabela defendió su amor por Santiago. “No, papá. Van a compartir la casa, pero como si fueran roommates, no van a dormir en el mismo cuarto. Papá, yo sé que Santiago me ama a mí”, trató de convencer a su padre.

“¿Vas a posponer tu vida durante un año porque está casado con otra?”, dijo Arturo fríamente. “No lo digas así que suena horrible. Yo necesito que tú me entiendas y que me apoyes. No me digas todo lo que está en mi contra”, le pidió Isabela.

Finalmente, Arturo aceptó al saliente de su hija. “Si tú estás segura de lo que sientes por ese muchacho y de lo que él siente por ti, cuenta conmigo. Tienes todo mi apoyo. Sabes que yo siempre voy a estar de tu lado”, se sinceró antes de abrazar a Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

