En Pobre Novio, hay quienes no tienen sangre en la cara. Mónica Olavarría condujo hasta la casa del papá de Isabela Thompson, ¿su ex mejor amiga? Después de ser dejada en visto en reiteradas ocasiones por Isabela, Mónica tomó la drástica decisión de buscarla en persona.

“Mónica, ándate que no quiero hablar contigo”, le pidió Isabela. “Por favor, necesito que me escuches”, exigió Mónica. “¿Para qué? ¿Para que me sigas mintiendo?”, la retó de vuelta la ex novia de Eduardo Salazar.

Después de almorzar descaradamente con la ex pareja de su amiga, Mónica todavía está decidida a defender su inocencia. “No seas tan dura”, le rogó a Isabela. “Eras mi amiga”, se lamentó Isabela. “Isa, te juro que nunca te traicioné, te lo juro”, aseguró la psicóloga.

“Entiendo que estás molesta…”, continuó Mona. “Ah, me entiendes. Muchas gracias, Mónica, qué comprensiva”, la interrumpió su ex amiga. “Isa, NUNCA pasó nada con Eduardo mientras estaban juntos. Es más, Eduardo ni siquiera sabía que a mí me gustaba. Y sí, es verdad, TE MENTÍ. Llegaste al departamento y no supe cómo manejarlo, te pido perdón por eso”, se defendió Mónica.

A Isabela le pareció la oportunidad perfecta para hacerle a Mónica una importante pregunta. “No era la primera vez, ¿verdad? No era la primera vez que te acostabas con Eduardo, ¿o me vas a mentir?”, la interrogó y el silencio habló por la psicóloga.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

