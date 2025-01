En Pobre Novio, la historia de Johnny Videla ha conquistado a la audiencia peruana. En presencia de Rosita, su madre, se animó a contar algunos detalles de su infancia. “¿Por qué te quedaste a vivir en el albergue, muchacho?”, le consultó Arturo Thompson. “Porque cuando me ofrecieron en adopción, nadie me quiso adoptar”, contó Johnny.

Ante la revelación del joven, doña Rosa casi deja caer algunas lágrimas. “Rossy Rose, sin sufrir, por favor”, le pidió Pamela Chumbe. “Es que me parte el alma al saber por los problemas por los que pasó mi niño”, se lamentó Rosa.

“Pasé problemas, miedos, penas, de todo”, confesó Johnny y Rosita lo miró espantada. “Ya, no seas malagradecido, Johnny, a ti nunca te faltó nada, siempre estuviste con nosotros. Con mi mami y mi tía Vilma, que te engrieron un montón. A falta de una madre presente, tuvo dos madres postizas engreidoras”, le aclaró Pamela.

Johnny aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo que recibió por parte de ambas familias. “No sé qué hubiera sido de mí. De repente terminaba convertido en un MALANDRO”, señaló él. “No fue así, muchacho. Eres una buena persona, cocinas delicioso y además educas niños. Eso se llama tener valores e iniciativa personal”, lo felicitó Arturo.

“Ahora que es el manager del novio más famoso del Perú no puedes seguir viviendo en un albergue”, aseguró el señor. “Yo estoy bien ahí, tengo mi colchoncito y ahí me pongo mi pijama polar y para el verano tenemos ventiladores con una platita que cayó. Normal, no es un palacio, pero ya me acostumbré”, comentó Johnny.

A Rosita el orgullo no le cabía en el pecho por la resiliencia de su hijo. “¿Y tú? ¿Qué sabes? Si algún día tendrás tu casita propia”, dijo Rosita y Arturo la observó con una mirada pícara. ¿Qué estará planeando?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

