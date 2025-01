En Pobre Novio, algunos personajes están más cerca que nunca. Santiago García e Isabela Thompson dieron un paseo por la playa en el que aprovecharon para conversar sobre el vínculo que empieza a nacer entre ambos.

La rifa todavía es una pesadilla para Santiago, que no dudó en proponer una alocada solución. “¿Y si me rifo, me caso y me separo?”, le preguntó a Isabela. La joven dejó caer un par de carcajadas, ¿por qué?

“Por contrato, debes estar casado mínimo un año con la ganadora del sorteo. No te puedes separar. Además, quizá te termine gustando la chica”, afirmó la ex prometida de Eduardo Salazar y la tristeza en su voz fue más que notoria.

Con extrañeza, Santiago clavó su mirada sobre ella. “¿Qué? ¿Estás loca? Señorita, ¿usted no escucha lo que yo le digo?”, empezó el codiciado hombre. “Yo te amo a ti, mi amor y nadie más”, le prometió.

Por fin, Isabela sintió la confianza de reconocer sus sentimientos. “Y yo a ti, pero es una mujer de carne y hueso. En un año pueden pasar mil cosas”, confesó asustada. “¿Estás loca? No va a pasar absolutamente nada, te lo prometo”, le aseguró Santiago.

Aunque el Pobre Novio trató de calmarla, las dudas todavía estaban presentes en Isabela. “¿Y cómo puedes estar tan seguro?”, lo interrogó. “Es que estoy seguro, es imposible que yo me pueda fijar en otra mujer cuando estás TÚ”, explicó el joven. “Escúchame, ya te encontré y no te voy a soltar. No te pienso soltar, ¿me escuchas?”, insistió él.

Santiago vio la oportunidad de hacerle una importante pregunta a Isabela. “¿Tú me esperarías un año? Recuerda lo que salió en la galletita. Nada es imposible. ¿Qué dices? ¿Me esperarías un año?”, le preguntó a la hija de Arturo Thompson. Solo pasaron unos segundos para que Isabela aceptara tener un “romance secreto” con él.

