En Pobre Novio, hay quienes no aprenden que la vida se trata de soltar, ¿por qué? Eduardo Salazar y Mónica Olavarría se reunieron para almorzar, pese a que el hombre había rechazado la invitación de la psicóloga. Isabela Thompson fue inevitablemente su tema de conversación.

Cuando Mónica le lanzó una mirada de preocupación a su celular, Eduardo le recordó la indiferencia de Isabela. “No te va a responder”, afirmó. “Ya sé”, confirmó Mónica mientras comía con el ex novio de su mejor amiga, la misma que se niega a responderle los mensajes. ¡Qué sorpresa!

Para cambiar de tema, Eduardo le comentó que decidió adelantar la rifa. “No puedo seguir viendo a Santiago García, no lo soporto. Si lo sigo viendo no me voy a hacer responsable de mis actos”, advirtió la ex pareja de Isabela.

“Eduardo, ¿sabes que casar a Santiago con otra no va a cambiar las cosas entre ustedes, no? Tienes que aceptar la realidad. Las cosas entre Isabela y tú ya se acabaron”, presionó a Eduardo hasta que una llamada los interrumpió.

Se trataba de Sara, que le confirmó a Eduardo, su jefe, que todo está listo para adelantar el sorteo. “Todos están de acuerdo con adelantar el sorteo. Cuando quieras, confirmamos la nueva fecha”, le avisó Eduardo.

Luego de pedirle a su compañera de trabajo que llame a Santiago para ponerlo al tanto, Eduardo le dio la noticia a Mónica. “Hoy termina esta pesadilla”, dijo a modo de despedida.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

