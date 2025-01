Este martes 28 de enero se transmitió el capítulo 40 de “Pobre Novio“. En este nuevo episodio, Santiago García hizo hasta lo IMPOSIBLE para sacarle una sonrisa a Isabela Thompson. Incluso, se disfrazó de payaso para que nadie los reconociera por “Se Rifa Novio” y puedan tener una cita romántica.

Y, una vez que se sentaron a almorzar, una conversación entre dos jovencitas sobre “Se Rifa Novio” hizo repensar a la mujer. “No quiero perderte”, fue lo primero que dijo Isa tras ser consolada por el pobre novio. “Yo tampoco quiero perderte, amor”, aseguró él.

Pero no solo eso, sino que el pobre novio tomó una radical decisión: “No me voy a casar. Ella se va a desencantar de mí (…) No, yo me voy a casar mi amor, yo voy a ver la forma de zafar de toda esta vaina y te prometo que no me caso”.

Además, Arturo Thompson provocó un momento incómodo entre Johnny y Rosa. Todo empezó cuando el hombre entró a la cocina en busca de comida. “¿Y cómo va eso? Ay, estoy que desfallezco de hambre”, aseguró. Pero Rosa SE NEGÓ a darle un bocado de la olla. “Deje ahí, espere, ya vamos a servir”, le pidió.

En ese momento, Arturo se dirigió a Johnny: “¿Ves cómo me trata tu madre?”. Al ver el rostro sin expresión del joven, Arturo atinó a disculparse, pero recalcando: “Bueno, ¿Rosa es tu madre o no?” y se rio para amenizar el ambiente.

Asimismo, Eduardo está dispuesto a ADELANTAR el evento de “Se Rifa Novio”. “No puedo seguir viendo a Santiago García, no lo soporto. Si lo sigo viendo no me voy a hacer responsable de mis actos”, advirtió la ex pareja de Isabela. Y Mónica intentó hacerlo entrar en razón: “Eduardo, ¿sabes que casar a Santiago con otra no va a cambiar las cosas entre ustedes, no? Tienes que aceptar la realidad. Las cosas entre Isabela y tú ya se acabaron”.

Además, Mónica buscó a Isabela en la casa de su papá para explicarle TODO.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

