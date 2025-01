Daniella Acosta, la conductora del REACT EN VIVO de “Pobre Novio”, quedó SORPRENDIDA por el descaro de Mónica Olavarría al conversar con Isabela Thompson. Para Daniella, no hay excusa que valga. Lo cierto es que Mona TRAICIONÓ a su mejor amiga al involucrarse con Eduardo Salazar.

Como Eduardo es el ex prometido de Isabela, la presentadora del REACT considera que la traición es peor. “La Mona me molesta. ¿Cómo es posible que vaya y le diga a Isabela que por qué se molesta si ya no lo quiere?”, se indignó Daniella.

“Muy mal, Mona. No sé los códigos que tengan entre los chicos, pero entre las chicas nos cuidamos”, aseguró la conductora. Isabela supo guardar la compostura ante las alegaciones de su amiga y optó por entrar a su casa para dejar de escucharla.

A Daniella NO le cabía en la cabeza cómo Mónica se pudo atrever a faltarle el respeto a Isabela. “No tiene sangre en la cara, no le enseñaron valores, no son amigas de verdad, no pasa nada, es tu MEJOR AMIGA”, reclamó.

Revive AQUÍ el REACT del capítulo 41 de “Pobre Novio” vía YouTube con Daniella Acosta

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. Tambié