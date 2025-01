En Pobre Novio, hay secretos que parecen ser imposibles de guardar. Mientras Isabela Thompson y Santiago García protagonizaban un tierno beso, Pamela Chumbe llegó para sorprenderlos. “¡Perdón! Qué fuerte. Mi hijastra y mi ex, necesito una copa de vino para asimilar esto”, se alarmó la joven.

Ninguno de los enamorados se imaginó que su relación secreta quedaría al descubierto. “Por mí ni se preocupen, ah. Esto está superadísimo para mí. Además, no soy celosa, Chabelita. Esto estaba cantadísimo, pues. Ustedes no tienen mucho en común, pero dicen que el amor es ilógico”, comentó Pamela.

Santiago se apuró en callar a su ex novia. “Escúchame, esto no lo puede saber NADIE. No los puedes comentar”, le advirtió. “No, obvio. ¿Qué me crees? ¿Chismosa?”, se indignó Pamela. “A ver, Santi, cálmate. Voy a ser una tumba. Dame crédito, yo he madurado desde que estoy con mi king Artur”, afirmó.

“Pero les digo algo así con la mano en el corazón. Ustedes saben que esto no va a ningún lado, ¿no? A ver, Santi se está rifando y se va a casar con una equis. O sea, hay CERO posibilidades entre ustedes a menos que…ya sé, le decimos a tu papi que compre miles de rifas. ¡O a un hacker! Que haga la trafa. Chabelita, tú que eres socia, le das acceso. Sales ganadora”, propuso Pamela.

De inmediato, Isabela descartó todas las locas ideas de la ex de su saliente. “Yo no haría algo así. Además, los socios y trabajadores no podemos participar del sorteo. Son las bases del concurso”, informó ella.

“Qué pena. ¿Lloramos con esa tragedia? Si se arrepienten de ser tan moralistas, me avisan. Por ti, mi Chabelita y mi Santi, cualquier cosa. Además, me gustan los amores secretos”, se ofreció Pamela antes de desaparecer de la habitación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

